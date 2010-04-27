Держспоживстандарт забракував 27% перевіреної продукції

Протягом І кварталу 2010 року фахівці Держспоживстандарту України перевірили в торговельній мережі 1271 тонну продовольчих товарів. Серед них хлібобулочні, макаронні та кондитерські вироби, цукор, м’ясні, рибні та молочні товари, масложирова та плодоовочева продукція, чай та кава, продукти дитячого харчування, а також курячі яйця. Через невідповідність нормативній документації (НД) було забраковано та знято з реалізації 27% перевіреної продукції.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, з перевірених понад 168 тонн цукру 23% забракували; з понад 180 тонн м’ясопродуктів забраковано 48%; з 287 тонн хлібопродуктів забраковано 31%; із 146 тонн плодоовочів забраковано 53%; з 68 тонн масложирової продукції забраковано 35%; з 72 тонн молокопродуктів забраковано 39%; зі 107 тонн рибопродуктів забраковано 47%; зі 111 тонн курячих яєць забраковано 22%, а з 9 тонн чаю та кави забраковано 33%.

Об’єм перевірених алкогольних напоїв становив понад 15 тис. дал, забраковано та знято з реалізації 26%. НД не відповідали 22% перевірених безалкогольних напоїв та 21% перевірених тютюнових виробів.

На споживчих ринках України фахівці регіональних управлінь у справах захисту прав споживачів Держспоживстандарту України перевірили товари та послуги на суму понад 3,2 млн. грн. Забраковано та знято з реалізації близько 34%. Загалом було проінспектовано 304 суб’єкти господарювання. Порушення виявили у 90% перевірених підприємств.

У рамках тематичних перевірок у І кварталі 2010 року було проінспектовано 69,1 тонни заморожених продуктів харчування (овочі, фрукти та напівфабрикати з високим ступенем готовності) на загальну суму 1 млн. 603 тис. грн. (у тому числі 4 тонни імпортної продукції на суму 120 тис. грн.) на 1582 підприємствах. Порушення були виявлені під час перевірки 37,8 тонни (55%) продукції.

За результатами перевірок продовольчої продукції у торговельній мережі впродовж І кварталу 2010 року до адміністративної відповідальності було притягнуто 871 особу та накладено адміністративних штрафів на суму 113 тис. 580 грн. До 702 суб’єктів господарювання застосовано адміністративно-господарські санкції на суму 152 тис. 630 грн. Було видано 781 припис про тимчасову заборону, відвантаження та реалізацію товарів. 10 матеріалів перевірок надіслано до правоохоронних органів, 51 – до органів державного контролю і нагляду та 11 – до органів державного самоврядування.