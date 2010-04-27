«Укрзалізниця» за місяць зловила 5,5 тис. безквиткових пасажирів

"Укрзалізниця" провела «Місячник з поліпшення санітарно-технічного стану приміських потягів, недопущення безквиткового проїзду пасажирів, збільшення прибуткових надходжень у приміському сполученні», під час якого було виявлено 5 509 безквиткових пасажирів.

Про це УНІАН повідомила прес-служба держадміністрації.

Зокрема, найбільше безквиткових пасажирів виявлено на Південно-західній залізниці (2 160 осіб) і Донецькій (1 106). Окрім того, виявлено 1 076 випадків несанкціонованої торгівлі.

Також бути зроблено 1 055 зауважень щодо санітарного стану приміських потягів, найбільше - на Південно-західній (485) і Південній (182) залізницях. Крім того, зафіксовано 200 випадків порушення провідниками мотор-вагонного рухомого складу правил носіння форменого одягу, найбільше - на Південно-західній (128) і Львівській (37) залізницях.

На даний час триває робота з усунення виявлених недоліків і поліпшення становища у господарстві приміських перевезень.

У цілому протягом місячника фахівці служб приміських пасажирських перевезень, дирекцій залізничних перевезень і мотор-вагонних депо перевірили 5 836 потягів, з них 1 148 - з супроводом працівників міліції і 2 029 - за участю контролерів-ревізорів.

Місячник проходив з 15 березня до 15 квітня на залізницях України.