У Луганську не відповідали вимогам НД усі перевірені м’ясопродукти

Протягом І кварталу 2010 року фахівці державного нагляду ДП «Луганськстандартметрологія» здійснили спільні перевірки з управлінням у справах захисту прав споживачів у Луганській області (УСЗПС). Було закуплено і перевірено продукцію 6-ти суб’єктів підприємницької діяльності, які реалізують м’ясопродукти (варені варено-копчені, напівкопчені ковбаси вищого та першого ґатунку, сосиски; напівфабрикати тощо) на ДП «Центральний ринок» (м. Луганськ). За результатами лабораторних випробувань порушення вимог НД встановлено на усіх перевірених підприємствах.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, продукція не відповідала вимогам за органолептичними показниками (м’яка консистенція, нерівномірно перемішаний фарш, забруднена, розтріскана поверхня виробу, наявні плями, злипи; за фізико-хімічними показниками (невідповідна масова частка білка, крохмалю, кухонної солі, вологи, нітриту натрію).

Спільно з УСЗПС також проведено перевірки якості продукції на 16 підприємствах гуртово-роздрібної торгівлі під час реалізації продуктів харчування. На всіх встановили порушення НД через незадовільну організацію приймального контролю продуктів харчування, відсутність супровідних документів, неналежне маркування, відсутність сертифікатів відповідності, посвідчень щодо якості, реалізацію товарів з простроченим терміном придатності; відсутність повірених ЗВТ для контролю температурно-вологісних режимів тощо. Перевірки також виявили порушення вимог НД під час зберігання продукції на 11 гуртових підприємствах регіону, на 10 встановлені порушення, з них 4 перевірено спільно з УСЗПС, 5 - із державною інспекцією по контролю за цінами у Луганській області.