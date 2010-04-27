Авіакомпанія Delta відновить прямі рейси між Києвом і Нью-Йорком

Авіакомпанія Delta Air Lines (США) з 2 травня відновлює безпересадочні рейси між Києвом («Бориспіль») і Нью-Йорком («Джон Ф. Кенеді»).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів менеджер з продажу Delta в Україні і Росії Леонід ТАРАСОВ.

Рейси здійснюватимуть 5 разів в тиждень на Boeing 767-300ER. Місткість літака – 214 пасажири і 36 пасажирів в класі Business Elite.

За його словами, повернення до обслуговування рейсу викликане підвищенням попиту на літній період. «Ми вже бачимо, що рейс на 2 травня буде повний», - відзначив він. За словами Л.ТАРАСОВА, до зимового розкладу ще півроку, тому рішення щодо виконання польотів взимку ухвалюватимуть пізніше, залежно від попиту. «Попередні розрахунки показують, що попит росте швидко, і ми сподіваємося, що літатимемо цілий рік», - сказав він.

Л.ТАРАСОВ повідомив, що минулого року середнє завантаження рейсів на даному напрямі складало близько 90%, що є високим показником. За його словами, близько 60-65% пасажирів летять в інші американські міста, тому графік складений так, щоб максимально збільшити кількість варіантів стикувальних рейсів.

Він також повідомив, що до 2013 р. всі рейси Київ - Нью-Йорк будуть оснащені спальними кріслами в бізнес-класі і вбудованими в кожне сидіння економ-класу аудіо-, відеопрогравачами.

Нагадаємо, у вересні 2009 р. Delta Air Lines припинила регулярні рейси Київ - Нью-Йорк на період зимової навігації у зв`язку з низьким попитом.

Довідка УНІАН. Delta Air Lines – один з найбільших авіаперевізників світу. В Україні виконує тільки рейси між Києвом і Нью-Йорком.