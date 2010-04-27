НКРЕ пропонує дворівневий тариф на електроенергію для населення

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) розглядає можливість введення дворівневого тарифу на електроенергію для побутових споживачів, що диференціюється залежно від обсягів місячного споживання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час круглого столу представників НКРЕ і Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) заступник начальника управління цінової політики в електроенергетиці НКРЕ Руслан КАЙДАШ.

За його словами, зокрема, введення такого тарифу передбачає встановлення порогу споживання на рівні 150 кВт/год. на місяць. При цьому у разі перевищення цього обсягу електроенергія відпускатиметься за новим тарифом, у разі споживання до 150 кВт/год. тариф збережеться на нинішньому рівні (24 коп. за кВт/год. з ПДВ).

Р.КАЙДАШ зазначив, що така схема передбачатиме застосування нового тарифу лише до обсягів електроенергії, спожитих понад поріг 150 кВт/год. «Тобто у разі споживання 170 кВт/год. споживач платитиме за новим тарифом лише за 20 кВт/год.», – пояснив він.

Також Р.КАЙДАШ зазначив, що на сьогоднішній день діючий тариф для населення компенсує витрати, пов`язані з виробництвом, розподілом і постачанням електроенергії, лише на 27%, тоді як, наприклад, у сусідній Росії цей рівень доходить до 73%.

НКРЕ також відзначає, що введення нових тарифів за запропонованою схемою істотно не позначиться на витратах населення, оскільки, за даними регулятора, на сьогоднішній день понад запропонованої планки в 150 кВт/год. електроенергію споживають лише 25% побутових споживачів.

Р.КАЙДАШ повідомив також, що зараз запропонована НКРЕ схема корекції тарифу проходить узгодження на рівні Міністерства економіки, Міністерства палива і енергетики, Міністерства фінансів і Міністерства праці й соціальної політики.

Крім того, комісія і спільний представницький орган профспілок вже створили робочу групу для обговорення запропонованої схеми.