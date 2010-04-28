Львів запрошує на святкування Дня міста

Цьогоріч у Львові відзначатимуть День міста на свято Матері у другу неділю травня, 8-9 травня, повідомляє прес-служба Львівської міської ради. Розпочнуться святкування Дня міста в суботу, 8 травня, з урочистої сесії. Опісля о 12.00 в місті стартує святковий парад з нагоди святкування 754 річниці біля пам’ятника Данилу Галицькому. Львів`ян та гостей міста вітатимуть король Данило, лицарі, містяни, ремісники, козаки. На проспекті Шевченка до театралізованого дійства приєднаються й інші учасники, що представлятимуть різні історичні періоди в нашому місті. Тут утвориться справжній карнавал.

Учасники пройдуть через проспект Свободи біля Оперного театру до площі Ринок. Вершники на конях, карети з казковими героями, ретро-автомобілі, запорожці, батяри та панянки, актори на ходулях, циркові акробати, Чудо-поїзд – всі вони передаватимуть неповторний колорит Львова різних епох. Більше 30 автомобілів візьме участь у параді. Окремими колонами пройдуть народні колективи, спортивні товариства та громадські організації. Завершить парад колона з 200 байкерів на «залізних конях».

Парад закінчиться на пл. Ринок вітальним словом міського голови та спільним молебнем представників різних церковних конфесій. Передбачається, що кількість учасників сягне більше 2,5 тисяч осіб, у тому числі, понад 400 спортсменів. Також о 14.00 год в центрі міста буде проходити парад наречених.

А ввечері на площі Ринок лунатиме класична музика симфонічного оркестру «INSO Львів» під диригуванням Гунгарда Маттеса (Швейцарія). Під час концерту художник-аніматор Дарія Пушанкіна (м. Харків) для гостей та мешканців міста запрезентує піскову анімацію з казки «Спляча красуня».

Продовжаться святкування і 9 травня. Зокрема, на Площі Ринок відбуватиметься Мистецький фестиваль-ярмарок «Львів – столиця ремесел», проводитимуть майстер-класи для дітей. У другій половині дня на містян та гостей чекає концерт дитячих колективів, присвячений святкуванню Дня Матері, концерт духових оркестрів. У парку ім. Б. Хмельницького розгорнеться «Пластове містечко», проходитиме акції благодійних фондів Львова «Все найкраще – дітям», а також концерт з нагоди святкування 65-ї річниці Дня Перемоги.

Виступатимуть дитячі танцювальні колективи. Усі охочі зможуть взяти участь у фестивалі оздоровчих видів спорту «Здорова жінка – могутня держава».

Для гурманів хорошої музики – концерт національної естрадної пісні «Єднаймося у чистоті душі з піснею В. Івасюка з благословенням материнським».

У подвір’ї Ратуші буде моновистава за участі заслуженої артистки України Альбіни Сотникової – «Целофан», – на сцені один день з життя жінки.

У Музеї народної архітектури і побуту (вул. Чернеча Гора, 1) відбудуться козацькі забави та концерт фолькових колективів, святкування «Дня матері» з організацією «Просвіта» та V Міжнародний фестиваль «У колі друзів». Багато цікавих заходів пройде безпосередньо вулицями міста.

Зокрема, о 10:00 годині буде урочистий молебень та покладання квітів до воїнського меморіалу «Марсове поле » (вул. Мечнікова), урочисте покладання квітів до меморіалу «Пагорб Слави» (вул. Пасічна), хода у вишиванках «З бабусиної скрині» (площа Св. Юра, вул. Листопадового Чину, вул. Гнатюка, пр. Свободи, Оперний театр). З 16:00 на площі Арсенальній відбудеться Лицарський турнір.