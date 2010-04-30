Українці відкладають на «чорний день», як іспанці

Українці працюють, як вірмени, а на «чорний день» відкладають, як іспанці.

Про це пише тижневик «Коментарі:», який зробив спробу накреслити портрет українця, оперуючи мовою цифр. Видання публікує добірку досліджень “Хто такі українці з точки зору соціології і статистики”.

За індексом продуктивності праці, обчисленим тижневиком на підставі даних МВФ і Міжнародної організації праці для 85 країн, українці посідають 72 місце, пише тижневик.

Кожен з працюючих українців у 2008 році приніс нації 16082 дол. Лідерами рейтингу виявилися Люксембург (кожен працівник там заробив для країни 192931 дол.), Сінгапур (129129 дол.) і Норвегія (101919 дол.). Найближчими «сусідами» України за показниками ефективності праці жителі Вірменії (16762 дол.), Азербайджану (18456 дол.), Таїланду (14459 дол.) та Іраку (13902 дол.).

За оцінками аналітиків McKinsey Company, для підтримки темпів зростання ВВП на рівні 1998–2007 років Україні необхідно підвищити продуктивність праці як мінімум в 2,6 раза, тобто вийти на рівень Польщі, Туреччини, Естонії, Литви та Чилі.

Згідно з дослідженнями, більшість українців докладають максимум зусиль для створення резерву на «чорний день», пишуть «Коментарі:», посилаючись на дані дослідження IMAS International, проведеного за підтримки Erste Group. Приблизно 68% українців вважають заощадження важливими, що зближає їх з австрійцями й сербами (69% громадян цих країн вважають заощадження важливими). Відповідальніше до заощаджень ставляться тільки румуни й угорці (83% і 85% громадян, відповідно, прагнуть накопичувати гроші). Національністю, що найбільш легковажно ставиться до формування заощаджень, є чехи, де цей показник становить усього 57%.

Що ж до обсягу заощаджень, то а Україні вони становлять всього 9,2% від сукупних витрат. Для порівняння: у Швейцарії в заощадження йде приблизно 17,1%, у Німеччині - 16,7%, Словенії - 16,4%, Австрії - 16,3%, Іспанії - 10,2%.

При цьому матеріальну або грошову допомогу людям чи громадським організаціям надають 37% українців, пишуть «Коментарі:», посилаючись на дані загальнонаціонального опитування фонду «Демократичні ініціативи» за 2008 рік. Середня сума такої допомоги склала 185 грн. Географія доброчинності виглядає таким чином: на заході України допомогу потребуючим надавали 56,8% населення, у центрі й південному сході - 39%, а в Донбасі й Криму - лише 21,2%.