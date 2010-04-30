«Кривбасстандартметрологія» забракувала 40% продукції

Впродовж I кварталу 2010 року інспектори державного нагляду ДП «Кривбасстандартметрологія» перевірили продукцію на суму 940 тис. грн., з них забраковано – на суму понад 375 тис. грн. (40%).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, фахівці державного нагляду перевірили підприємства, що спеціалізуються на виробництві та зберіганні продукції на території Криворізького регіону.

Зокрема, перевірили продукцію гірничо-металургійного комплексу, хімічної, машинобудівельної та будівельної промисловості, товари народного споживання, побутову й електротехнічну техніку.

Також перевірили виробників та постачальників харчової продукції: м`ясних та ковбасних виробів, риби та рибної продукції, хлібобулочної, кондитерської, борошняної, молочної та кисломолочної продукції, крупів, різноманітних напівфабрикатів тощо.

Під час перевірок інспектори виявили такі порушення: невідповідність вимогам нормативних документів (НД) за органолептичними, геометричними, фізико-механічними та мікробіологічними показниками; введення в обіг продукції без сертифікату відповідності; недоліки у підготовці виробництва та незабезпеченість підприємства НД; незадовільний стан технологічного обладнання або використання застарілого обладнання, що не відповідає сучасним вимогам; недостатній приймальний контроль готової продукції, незадовільний контроль якості сировини; відсутнє або незадовільне метрологічне забезпечення виробничих процесів.

За результатами перевірок заборонено реалізацію 34 партії різноманітної продукції, припинено реалізацію 16 видів продукції. Накладено штрафні санкції на суму понад 111 тис. грн.

До адміністративної відповідальності притягнуто 43 посадові особи, на них накладено штрафні санкції на суму понад 25 тис. грн.