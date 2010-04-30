В Україні середня зарплата збільшилася на 154 гривні

У березні 2010 року середня заробітна плата по Україні збільшилася на 154 грн., порівняно з лютим, і на 1 квітня склала 2 109 грн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За інформацією Держкомстату, по Києву середня заробітна плата в березні порівняно з лютим збільшилася на 346 грн. – до 3 368 грн., по Київській області – на 132 грн., до 2 138 грн., по Донецькій області – на 140 грн., до 2 364 грн., по Дніпропетровській області – на 193 грн., до 2 226 грн.

Середньомісячна зарплата в Україні в березні ц.р. становила 1 993 грн., що на 60 грн. більше порівняно з лютим.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, середньомісячна заробітна плата за підсумками минулого року склала 1 906 грн. на одного штатного працівника.