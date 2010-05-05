У Львові затримали начальника управління захисту прав споживачів

У Львові затримано начальника обласного управління у справах захисту прав споживачів, який щотижня вимагав від своїх підлеглих хабарі.

Про це повідомило УНІАН компетентне джерело у Головному управлінні МВС України у Львівській області.

За даними джерела, 30 квітня працівниками відділу боротьби з корупцією УБОЗ львівської міліції спільно з працівниками Центрального антикорупційного бюро ГУБОЗ МВС України було затримано «на гарячому» - під час отримання хабара - начальника Львівського обласного управління у справах захисту прав споживачів. Затримання посадовця відбулося у його службовому кабінеті.

Як зазначило джерело, слідчим відділом прокуратури Львівської області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.368 ч.2 Кримінального кодексу України стосовно 35-річного начальника Львівського обласного управління у справах захисту прав споживачів Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики, який є державним службовцем 4-ї категорії, 7-го рангу.

За інформацією джерела, у ході дослідчої перевірки було встановлено, що начальник обласного управління у справах захисту прав споживачів протягом лютого-квітня 2010 року вимагав і одержував хабарі від працівників Львівського обласного управління у справах захисту прав споживачів «за незвільнення їх із займаних посад та не створення перешкод в роботі». За даними правоохоронців, начальник управління щотижня отримував хабарі у розмірі 500 грн. з кожного працівника управління.

«В управлінні працює більше 20 його підлеглих, і таким чином щотижня посадовець збирав близько десяти тисяч гривень», - зазначило джерело.

Не витримавши поборів, майже всі працівники даного управління звернулися із заявами про факти систематичного вимагання грошей. Під час затримання та огляду в службовому кабінеті було виявлено та вилучено понад 100 тис. грн.

У коментарі УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Денис ХАРЧУК підтвердив інформацію про затримання начальника Львівського обласного управління у справах захисту прав споживача, а також зазначив, що «на даний час проводяться слідчо-оперативні заходи з метою встановлення інших фактів вимагання та отримання хабарів» ним хабарів.