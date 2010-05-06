«Крафт Фудз Україна» запускає новий продукт

Компанія «Крафт Фудз Україна», один з найбільших виробників кондитерських виробів та кави, вивела на ринок новий продукт - розчинну кавову суміш JACOBS 3в1 Intense. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

«Як показали дослідження смаків споживачів, українці досі надають величезну перевагу розчинній каві в порівнянні з меленою. Адже лише 16% українських споживачів щоденно п’ють мелену каву, в той час як 84% є прихильниками розчинної кави , - розповідає менеджер з маркетингу категорії кави ЗАТ «Крафт Фудз Україна» Світлана ДАНІЛОВА, - Також компанією було проведене дослідження, за результатами якого ми з’ясували, що 72% надають перевагу інтенсивному, насиченому смаку. Спираючись на ці дані, ми вирішили розширити портфель кавових сумішей JACOBS 3в1 та запропонувати споживачам цікаве рішення – міцна кава в сучасному форматі «стіка», який зручно використовувати будь-де – на роботі, навчанні або під час подорожі».

Починаючи вже з 10-го травня нові кавові мікси з’являться на полицях магазинів.

Довідка УНІАН. Кава JACOBS з’явилася на українському ринку у 1998 році. У 2005 році «Крафт Фудз Україна» вперше запустила кавові суміші JACOBS 3в1.

ЗАТ «Крафт Фудз Україна» є українським підприємством, що входить до складу корпорації Kraft Foods, -другого у світі виробника продуктів харчування. ЗАТ «Крафт Фудз Україна» є одним з лідерів ринку харчових продуктів України у категоріях кави, шоколадних виробів, солоних снеків. Компанія «Крафт Фудз Україна» існує в Україні з 1995 року.

До складу підприємства входять: Тростянецька шоколадна фабрика «Україна» та Вишгородська філія з виробництва картопляних чіпсів. З 2005 року на підприємстві розпочалося також фасування розчинної кави та кавових міксів.

Торгові марки: «Корона», Milka; «Ведмедик «Барні»; «Люкс»; Jacobs, Carte Noire.