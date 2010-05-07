В Україні знизилися ціни на цукор

У квітні 2010 року, порівняно з березнем, дефляція становила 0,3%, з початку року інфляція становила 4,4%.

Про це повідомляють на сайті Держкомстату.

Згідно з повідомленням, у квітні подорожчали алкогольні напої та тютюнові вироби – на 0,7%. Серед продуктів харчування продовжилося зростання цін на кондитерські вироби з цукру – на 1,9%.

Водночас, знизилися ціни на цукор – на 8,4%, на м`ясо й м`ясопродукти – на 0,6%.

На комунальні послуги ціни знизилися на 0,1%, транспортні послуги – зростання 0,8%. Разом із цим, знизилися ціни на послуги зв`язку, культуру та відпочинок – на 0,2% і на 0,3% відповідно, також на 0,2% впали ціни на предмети домашнього споживання й побутову техніку.

Як повідомляв УНІАН, індекс споживчих цін у січні 2010 року до грудня становив 1,8%, до січня 2009 року – 11,1%.