Держспоживстандарт задовольнив 76% скарг споживачів

Протягом І кварталу 2010 року до територіальних органів у справах захисту прав споживачів Держспоживстандарту України надійшло близько 7 тис. 500 скарг, заяв та пропозицій споживачів (у І кварталі 2009 року – близько 8 тис. 900).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, розглянули 6 тис. 700 скарг споживачів. 5 тис. 100 скарг (76% розглянутих) були вирішені на користь споживачів.

Споживачам повернули 1 млн. 100 тис. грн. за придбані неякісні товари та надані послуги.