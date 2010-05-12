Рада відмовила українцям у вільному доступі в ліси

Верховна рада 12 травня відмовилась встановити адміністративну відповідальність за незаконне обмеження вільного доступу громадян до лісів та водойм з боку орендарів земельних ділянок, що межують з об’єктами водного та лісового фонду.

За відповідний законопроект, запропонований до розгляду нардепом Богданом Губським (БЮТ), в першому читанні проголосували 137 депутатів при необхідних 226.

Також Рада відмовилась направити документ на повторне перше читання. Таким чином, він вважається відхиленим.

Проект закону передбачав встановлення адміністративної відповідальності за незаконне обмеження вільного доступу до водних об’єктів громадян для культурно-оздоровчих, рекреаційних цілей, а також тварин для водопою та незаконне обмеження права громадян вільно перебувати в лісах державної та комунальної власності.

Автор документа пояснював необхідність прийняття закону тим, що "надзвичайно розповсюдженими стають факти незаконного недопущення громадян до об’єктів водного фонду та лісів державної та комунальної власності, з боку спеціальних водокористувачів та власників чи орендарів земельних ділянок, що межують з об’єктами водного та лісового фонду, особливо в рекреаційних зонах та поряд з великими містами, зокрема з м. Києвом".

ТСН