Lipton Ice Tea вивів новий смак

Компанія «Сандора», один з найбільших виробників соків та напоїв, вивела на ринок новий смак холодного чаю ТМ Lipton Ice Tea – малина. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Чай з малиною буде представлений в упаковці для споживання «на ходу» 0,5 л РЕТ, а також в упаковках 1 л та 1,5 л – для споживання вдома і в колі друзів.

Нагадаємо, «Сандора» виробляє холодний чай Lipton Ice Tea з липня 2008 року на умовах субліцензії, отриманої від офіційного дистрибутора холодного чаю Lipton (Pepsi Lipton Internаtional). На сьогодні асортимент марки включає 6 смаків: чорний чай зі смаком лимона, чорний чай за смаком персика, зелений чай, червоний чай, білий чай та новий смак – чорний чай зі смаком малини.

Довідка УНІАН. Компанія «Сандора» володає ТМ: соків («Сандора», «Сандорик», «Дар», «Садочок», «Миколаївський соковий завод»), сокових напоїв SANDAY, холодних чаїв Lipton Ice Tea и Sanday Ice Tea, газованих напоїв Pepsi, 7 UР, «ФруТонус», вина («Золота Ольвія» та «Святкова Колекція»), энергетичного напою Adrenaline Rush та чіпсів Lay’s.