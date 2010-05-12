Половина українців отримує зарплати у конвертах

За оперативними даними, в Україні 50% зарплат виплачується в конвертах. Такі дані навів перший заступник голови Державної податкової адміністрації - начальник податкової міліції Віктор Шейбут.

"Думаю, наймані працівники повинні нести не кримінальну, а адміністративну відповідальність. Зараз відповідальність за виплату зарплати в конвертах передбачена ст. 212 Кримінального кодексу ("Ухилення від сплати податків"). Але ми ж не хочемо перетворити всю країну на зону. Отже вихід один – штраф", - заявив начальник податкової міліції.

Щодо керівників, які виплачують зарплату в конвертах, то і тут Шейбут дав зрозуміти, що арешт – це крайній захід: "Ми заарештовуємо тільки у випадку, якщо існує загроза того, що керівники підприємства можуть втекти або вплинути на хід слідства. Головне - повернути гроші. Арешти і кількість кримінальних справ - це не самоціль".

Під час боротьби із зарплатою в конвертах податкова має намір зосередитися на успішних підприємствах, де у працівників по відомостях зарплати нижчі за мінімальні.

"Наприклад, беремо компанію, в штаті якої сто співробітників. Переконуємося, що там дійсно працює стільки людей: вранці і ввечері рахуємо, скільки людей приходить і йде (плюс-мінус п`ять-шість співробітників, що пішли раніше або пізніше). Потім перевіряємо фонд заробітної плати, добробут окремих працівників і робимо висновки. А в день зарплати приходимо на підприємство, і все стає ясно: іменні конверти розкладені і чекають на своїх власників. Крім того, у нас є джерела оперативної інформації - багато співробітників не приховують той факт, що отримують зарплату в конвертах, розуміючи, що це погано", - додав Шейбут.

Як відомо, за рахунок боротьби із зарплатами "в конвертах" Міністерство фінансів планує залучити в бюджет додатково 10,25 млрд грн. Ці надходження передбачені держбюджетом на 2010 рік.

Фокус