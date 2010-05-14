На Сумщині скоротилася кількість звернень у службу зайнятості

У Сумській області в I кварталі 2010 року кількість громадян, які звернулися в Державну службу зайнятості в пошуках роботи, склала 8,2 тисячі чоловік, що на 29% менше, ніж у відповідному періоді минулого року. Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Сумській області.

Усього на обліку в центрах зайнятості регіону на 1 квітня перебувало 19,2 тис. незайнятих громадян, що на 39% менше, ніж цю ж дату минулого року. Серед незайнятих половину становлять жінки, четверо з кожних десяти – молоді люди віком до 35 років. З числа тих, хто перебуває на обліку, практично всі (98%) мали офіційний статус безробітних.

Кількість зареєстрованих безробітних порівняно з 1 березня 2010 р. зменшилася на 668 чоловік і на 1 квітня становила 18,9 тис.

Значне зменшення цього показника спостерігалося в Краснопольському, Конотопському, Глухівському, Тростянецькому і Сумському районах, а також у містах Глухів і Конотоп.

Відповідно знизився і рівень зареєстрованого безробіття, який на 1 квітня 2010 р. становив 2,64% населення працездатного віку.

За повідомленнями підприємств, установ і організацій, кількість вільних робочих місць і вакантних посад протягом березня 2010 р. зросла в 1,4 рази і на кінець місяця становила 1,2 тис.

Усього в I кварталі 2010 р. в області було працевлаштовано 3,3 тис. чоловік, що на 23% менше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Середній розмір допомоги по безробіттю в Сумській області в березні 2010 р. склав 614 грн., що на 23% перевищує її мінімальний розмір (500 грн.).