ТМ “Жайвір” випустила халву у новому форматі

ЗАТ "Шполянський завод продтоварів" (Черкаська область) під торговою маркою "Жайвір" випустило халву в новому форматі. У продажу з’явилася халва цукрова, ванільна та з горіхами: у брикетах масою 160 г і в батончиках масою 58 г.

За повідомленням прес-служби заводу, дрібне економне фасування надало продукту сучасного вигляду та зробило його доступнішим для населення.

Довідка УНІАН. Торгову марку «Жайвір» було засновано у 2001 році, вона належить ЗАТ «Шполянський завод продтоварів» (м. Шпола, Черкаська область). «Шполянський завод продтоварів» — провідне підприємство з переробки сільськогосподарської сировини та випуску продуктів харчування на Черкащині. На підприємстві виробляють понад 150 видів продукції.