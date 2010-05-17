Працівникам міліції збільшили зарплату на 100 гривень

З 1 травня працівникам міліції збільшено заробітну плату.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України з посиланням на начальника Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку МВС Сергія КОПИТОВА.

Як зазначається в повідомленні, "у зв‘язку з внесенням змін в бюджет міністром внутрішніх справ Анатолієм МОГИЛЬОВИМ прийнято рішення збільшити виплати рядовим працівникам міліції, молодшому начальницькому складу органів внутрішніх справ на 100 гривень. Сьогодні відповідну вказівку було направлено керівникам регіональних підрозділів міліції".

"Тепер кожен атестований працівник органів внутрішніх справ, - підкреслюється в повідомленні, - «на руки» отримуватиме не менше 1450 гривень. Таке підвищення буде проведено з травня абсолютно всім, кому воно передбачено".

Як наголошують у МВС, "за виконанням цієї вказівки міністерство здійснюватиме суворий контроль".

При цьому С.КОПИТОВ висловив переконання, "що цього року це не останнє збільшення виплат працівникам міліції". "Сподіваюся, що вже за підсумками роботи півріччя буде можливість знову зробити перерахунки грошового утримання для працівників міліції у бік зростання", - наголосив він.