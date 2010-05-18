IDS Group планує збільшити продаж Borjomi в Україні

IDS Group Ukraine, один з найбільших виробників мінеральних вод в Україні, планує в цьому році збільшити продаж мінеральної води Borjomi в Україні на 19% в порівнянні з 2009 роком – до 22,6 млн. літрів.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

У компанії відзначили, що в цьому році IDS Group Ukraine планує збільшити об`єми продажів Borjomi на 25,5% в грошовому виразі і на 21,3% в пляшках. За інформацією компанії, дане збільшення об`єму продажів заплановане з урахуванням реалізації активної маркетингової програми.

Довідка УНІАН. Компанія IDS Group – один з найбільших операторів ринку мінеральних вод. У компанію входять: Миргородський завод мінеральних вод, Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», Трускавецький завод мінеральних вод «Акваріус», ЗАТ «ІДС» («Індустріальні і дистриб’юторні системи») і ВАТ «Нова».

Компанія випускає мінеральні води «Миргородська», «Моршинська», «Старий Миргород», «Трускавецька Аква-еко», «Трускавецька кришталева», «Аляска», «Сорочинська», а також є офіційним імпортером «Боржомі» в Україні.