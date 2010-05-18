У Тернопільській області зросли ціни на ринках

У Тернопільській області продаж сільськогосподарських продуктів на ринках за січень-квітень 2010 року порівняно з січнем-квітнем 2009 року зменшився на 13,6%, при цьому ціни зросли на 9,2%.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в обласному управлінні статистики, продукти тваринництва подорожчали на 6,3%, їхній продаж зменшився на 13,4%. Продаж продуктів рослинництва зменшився на 14,8% при зростанні цін на 17,7%.

Хлібні вироби за 4 місяці подорожчали на 3,1%, їх продаж зменшився на 26,4%.

Свіжа капуста подорожчала в 2,5 разу, її продаж впав на 23,7%, часник – в 2,4 разу (об`єми продажів не змінилися), цибуля – в 2,48 разу (-10,5%), морква – в 2,1 разів (-40,7%), буряк – на 86% (-20,5%).

Фрукти і ягоди в області в січні-квітні подешевшали на 5,9%, їх продаж знизився на 2,5% порівняно з січнем-квітнем минулого року.

Цукор подорожчав в 2,27 разу, продаж впав на 18,1%, масло – на 11,1% при зменшенні продажів на 7%.

М`ясопродукти в січні-квітні подорожчали на 1,9%, продаж впав на 12,2%. Молокопродукти зросли в ціні на 25,6%, їх продаж зменшився на 19%.

Яйця подорожчали на 51%, при цьому зафіксований спад їх продажів на 28,5%.