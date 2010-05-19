На Чернігівщині на "відмінно" оцінили нові види хлібобулочних виробів

Нові види продукції кондитерів та пекарів Ніжина, Чернігова, Бобровиці, Новгород-Сіверського одержали високі бали від обласної дегустаційної комісії при державному підприємстві "Чернігівстандартметрологія".

Про це повідомила секретар комісії Оксана КОЗИНЕЦЬ.

"Фахівці перевірили за органолептичними показниками продукцію чотирьох підприємств, які займаються виготовленням кондитерських і хлібобулочних виробів. Всі перевірені види продукції одержали високі оцінки – від 4,5 до 5 балів за 5-бальною системою", - сказала вона.

За словами О.КОЗИНЕЦЬ, нові види продукції гідно витримали іспит фахівців.

"Представлені зразки продукції відповідають вимогам рецептур і технологічних інструкцій, нормативним документам за органолептичними показниками і маркуванням", - йдеться у висновках обласної дегустаційної комісії.