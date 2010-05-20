На Тернопільщині податківці вилучили з тіні продукції на 1,5 млн. грн.

На Тернопільщині у січні-квітні податківці вилучили з тіні продукції на суму 1,5 млн. грн. Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник головного відділу податкової міліції Тернопільської об’єднаної Роман ГРИЖАК, зокрема, вилучили 1,376 тис. дал лікеро-горілчаних виробів на суму 497,6 тис. грн.

Виявили 5 підпільних цехів із незаконного виробництва продукції та 3 фіктивні фірми, щодо яких подали позови до суду про скасування державної реєстрації. Станом на 1 травня держреєстрацію цих фірм скасовано.

Податкові міліціонери порушили 8 кримінальних справ щодо фактів ухилення від сплати податків. До держбюджету забезпечили надходження понад 4,4 млн. грн., у тому числі за рахунок скорочення податкового боргу – 2,3 млн. грн.