На Херсонщині заборонили купувати для шкіл продукти з ГМО

У Херсонській області посилено контроль над виробництвом і реалізацією генетично модифікованих продуктів харчування.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження підписав голова Херсонської обласної державної адміністрації Анатолій ГРИЦЕНКО.

Згідно з розпорядженням, текст якого оприлюднений на сайті Херсонської ОДА, у регіоні введено заборону на закупівлю продуктів харчування, що не мають документів, які б підтверджували їх безпеку і якість, а також продуктів, що містять генетично модифіковані організми (ГМО) для всіх навчальних закладів і закладів відпочинку дітей.

Обласній насіннєвій інспекції та Головному управлінню агропромрозвитку Херсонської ОДА доручено посилити облік площ, які використовуються для вирощування генетично модифікованих сортів сільгоспрослин.

Крім того, обласному управлінню захисту прав споживачів доручено посилити контроль над маркуванням продуктів, що містять ГМО, а Херсонській митниці - уважніше вивчати супровідні документи на продукти дитячого харчування, посівний матеріал, сільськогосподарську сировину, що оформляються на митниці.

"Херсонстандартметрологолія" зобов`язана регулярно інформувати населення про результати досліджень продуктів харчування на предмет наявності ГМО.

Також, РДА та меріям Херсона, Нової Каховки і Каховки доручено заборонити реалізацію на підвідомчих територіях м`яса глибокої заморозки.