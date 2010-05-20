На Прикарпатті 2,5 тисячі осіб живуть в аварійних будинках

На 1 січня 2010 року в експлуатації Івано-Франківської області знаходилось 81,0 тис. кв. м. старого і аварійного житла або 0,3% від усього житлового фонду, в якому проживало 2,5 тисячі осіб. Про це УНІАН повідомили в головному управлінні статистики Івано-Франківської області.

За інформацією, житловий фонд Прикарпаття станом на 1 січня цього року становив майже 32 млн. кв. м. загальної площі, більша частка якого (59,8%) знаходилась у сільській місцевості.

Частка приватного житлового фонду в загальному його обсязі становила 96,9%, комунального – 2,2%, державного – 0,9%.

На 1 січня цього року в області нараховувалось 344,9 тис. житлових будинків. Із цієї кількості 97,5% будинків припадало на приватний сектор; 1,5 тис. житлових будинків – п’яти- і більше поверхові, з них близько третини обладнані ліфтами. Майже весь житловий фонд (98,6%) розміщувався в житлових будинках квартирного типу. Площа гуртожитків та житлових приміщень у нежилих будівлях в загальному житловому фонді склала 1,4% (0,4 млн. кв. м.). В цілому по області на початок року на одного постійного мешканця припадало 23,1 кв. м. загальної площі, у т.ч. в міських поселеннях – 21,6 кв. м., у сільській місцевості – 24,2 кв. м.