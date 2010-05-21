Футбольних уболівальників просять не зловживати алкоголем

Поліція Манчестера звернулася до футбольних уболівальників збірної Англії з проханням не зловживати алкоголем під час проведення чемпіонату світу з футболу в ПАР.

Поліцейські почали кампанію під назвою "Час для героїв" (A Time for Heroes), в рамках якої на спеціальних листівках повідомляють про можливі наслідки надмірного вживання алкогольних напоїв під час футбольних трансляцій.

У травні 2008 року розпалені вболівальники шотландського клубу "Глазго Рейнджерс" влаштували безлади в центрі Манчестера під час і після фінального матчу Кубка УЄФА між петербурзьким "Зенітом" і "Рейнджерами". Тоді фанати, що приїхали на матч, розбили скло в декількох магазинах у центрі міста. Було заарештовано 42 людини.

ВВС