У Дніпропетровській області вилучили контрафактні DVD-диски

У Дніпропетровську співробітники управління боротьби з економічною злочинністю ГУ МВС в Дніпропетровській області вилучили з обігу понад 30 тис. контрафактних DVD-дисків.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків управління, гуртовим поширенням підробленої відеопродукції не території міста та області займалися троє спільників.

Контрафактні DVD-диски надходили у регіон з Києва.

Проти учасників злочинного угруповання порушено кримінальну справу за ст. 203-1 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання обмеженням волі на строк до 5 років.