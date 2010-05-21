У Дніпропетровській області вилучили контрафактні DVD-диски
16:46, 21 травня 2010Права споживачів
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Понад 30 тисяч
У Дніпропетровську співробітники управління боротьби з економічною злочинністю ГУ МВС в Дніпропетровській області вилучили з обігу понад 30 тис. контрафактних DVD-дисків.
Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків управління, гуртовим поширенням підробленої відеопродукції не території міста та області займалися троє спільників.
Контрафактні DVD-диски надходили у регіон з Києва.
Проти учасників злочинного угруповання порушено кримінальну справу за ст. 203-1 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання обмеженням волі на строк до 5 років.
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