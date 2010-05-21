Ціни на ринках Черкащини зросли на 23%

Продаж сільськогосподарських продуктів на ринках Черкаської області в січні-квітні 2010 року проти відповідного періоду 2009 року зменшився на 3%, при збільшенні цін на 22,7%.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Головному управлінні статистики в Черкаській області, продукти тваринництва подорожчали на 7,9%, їх продаж зменшився на 3%. Продаж продуктів рослинництва зменшився на 2,8% при збільшенні цін в 1,5 разу.

На ринках Черкаської області овочі подорожчали більш ніж в 2 рази, зокрема, картопля подорожчала на 56%, капуста свіжа, цибуля ріпчаста – в 3,2 разу, буряк – в 2,8 разу, морква – в 2,9 разу, часник – в 2,3 разу. Фрукти і ягоди подорожчали на 8,9%, цукор – в 2,1 разу.

Яловичина подорожчала на 4%, телятина – на 3,2%, свинина подешевшала на 0,6%, сало подешевшало на 8,5%, птиця подорожчала на 5,1%. Молочні продукти подорожчали на 27%, зокрема, молоко свіже - на 41%, масло – на 56%, сир – на 18%, сметана – на 32%, яйця – на 29%.