Україна може отримати безвізовий режим з ЄС у 2012 році

Вже в червні Україні можуть запропонувати конкретний план щодо введення безвізового режиму з Євросоюзом для короткострокових поїздок (до 90 днів). Його обговорюватимуть 15 червня в Люксембурзі на засіданні Ради зі співпраці Євросоюзу, заявив європейський комісар з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ.

"Цей документ зараз розробляється спільно Україною та ЄС", - уточнив керівник інформаційного департаменту МЗС Олег ВОЛОШИН. Остаточне ухвалення плану має відбутися в жовтні на саміті Україна-ЄС.

Першим кроком для виконання цього плану повинна стати ратифікація українським парламентом двох конвенцій Ради Європи - про захист персональних даних (йдеться про обмеження доступу до автоматизованих баз даних, що містять відомості про громадян, якими зараз в Україні торгують направо і наліво) і запобігання торгівлі людьми. Це здійснити буде найпростіше.

"У парламенті є працююча більшість. Думаю, Верховна Рада ухвалить закони про ратифікацію на поточній сесії, до того, як депутати підуть на канікули", - прогнозує О.ВОЛОШИН. Наступна умова - введення біометричних закордонних паспортів, що містять спеціальний чіп, на який можна записувати інформацію про його власника (фотографію, відбитки пальців, зразок голосу, знімок райдужної оболонки очей та інше).

Ще одна вимога - облаштування кордонів, особливо східних (з Росією). І тут теж є зрушення. Президенти Янукович і Мєдвєдєв вже домовилися про демаркацію сухопутного кордону з Росією.

Як не дивно, до прискорення вирішення візового питання з Україною ЄС підштовхнуло російське лобі, стверджує директор Інституту світової політики Олена ГЕТЬМАНЧУК. "31 травня відбудеться саміт Росія-ЄС, на якому очікується позитивне вирішення питання про скасування віз для громадян РФ. Виходить, що Росія, яка ніколи не прагнула увійти до Євросоюзу, отримала б план щодо введення безвізового режиму раніше за Україну. На це звернула увагу Польща, і тому завдяки російському чиннику план буде запропонований ще й Україні".

Враховуючи досвід балканських країн (Сербія, Чорногорія і Македонія), в яких пішов рік на виконання умов плану, наша країна, як вважає О.ГЕТЬМАНЧУК, може розраховувати на безвізовий режим з ЄС вже на початку 2012 року. Але може бути й довше - якщо виникне тяганина із запуском біометричних паспортів. У концерні ЄДАПС, який виготовляє закордонні паспорти, повідомили, що готові приступити до друку біометрії хоч завтра - устаткування у них вже є. Треба тільки ухвалити відповідний закон і виділити кошти.

“Сьогодні”