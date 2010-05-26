Черешня цього року буде дорожчою. За прогнозами експертів, гуртові ціни садівників на черешню стартуватимуть від 15-20 грн./кг, а до середини сезону можуть знизитися наполовину. Наскільки подорожчає черешня в роздробі, експерти передбачати не беруться, пишуть “Коментарі”.

Вітамінізувати українців торгівельним мережам допоможе імпорт, перш за все з сусідньої Молдови. Крім того, прогнозують, що продукція з Іспанії, Італії, Греції і Туреччини при збереженні поточного курсу євро буде на 25-30% дешевша, ніж рік тому.

За попередніми прогнозами, найбільше подорожчають персики - на 15%, ціни на інші літні фрукти будуть на 5-10% вищими від торішніх, а на яблука - на 5-10% нижчими.