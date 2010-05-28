На вихідних у Києві проведуть сільськогосподарські ярмарки

У суботу, 29 травня, за дорученням Київського міського голови, Головним управлінням з питань торгівлі та побуту КМДА в столиці будуть проведені 5 сільськогосподарських ярмарків, повідомляє прес-служба КМДА.

За повідомленням, на ярмарках киянам та гостям міста буде запропонований широкий асортимент продуктів харчування: м’ясо та м’ясопродукти, молоко та молочні вироби, риба, картопля, овочі, фрукти, борошно-круп’яні та бакалійні товари, цукор та багато інших продовольчих товарів.

29 травня ярмарки відбудуться у:

- Дарницькому районі по вул. Крупської;

- Дніпровському районі на вул. Алма-Атинській, 109;

- Оболонському районі на просп. Оболонському, 23-43;

- Печерському районі на вул. П. Лумумби, 19;

- Солом’янському районі по вул. Стадіонній.

Традиційно на ярмарках кияни матимуть змогу придбати сільськогосподарську продукцію від безпосередніх товаровиробників з різних областей України за цінами на 10-15 % нижчими від ринкових.