Половина українських офісних працівників працюють понад норму

Тільки третина офісних працівників в Україні задоволені своєю продуктивністю на робочому місці, при цьому дві третини учасників опитування зазначили, що за останні рік-два навантаження в офісі зросло, а приблизно половина – працює понад норму.

Про це йдеться в дослідженні компанії InMind, проведеному на замовлення «Майкрософт Україна», результати якого передані УНІАН.

Найбільш проблемними моментами учасники дослідження визнали планування і спільну роботу. Виявилось, що більшість українських офісних працівників і керівників недостатньо добре орієнтуються в можливостях популярних офісних програм тощо.

Як показало дослідження, все більшій кількості українців доводиться працювати поза офісом: понад 60% працівників періодично працюють вдома, а 25% фахівців і 43% керівників працюють мобільно, поза домом чи офісом.

У дослідженні брали участь фахівці українських офісів і керівники середньої ланки. «Обидві категорії учасників опитувань чекають від ІТ підвищення продуктивності, утім при цьому в компаніях немає жорстких вимог до рівня володіння комп`ютером, що ускладнює впровадження ефективних ІТ-інструментів, – зазначила Юлія МАСІЄНКО, заступник директора компанії InMind. – І керівники, і підлеглі відзначають останнім часом збільшення робочого навантаження і хотіли б підвищити продуктивність у роботі з документами та поліпшити тайм-менеджмент. Ефективне використання спеціальних ІТ-інструментів, наприклад, календарів Microsoft Outlook, допомогло б справитися з цією проблемою». Для 52% керівників управління завантаженням відділу є важливим пріоритетом, а 64% упевнені, що ІТ-інструменти допоможуть їм підвищити продуктивність роботи команди.

За результатами дослідження, внутрішні і зовнішні комунікації, а також планування і управління часом – ключові сфери, в яких українські офісні працівники хотіли б підвищити продуктивність. При цьому інструменти планування і календарі є найменш запитаними серед офісних працівників і їхній внесок у підвищення продуктивності респонденти оцінили досить низько, що демонструє недостатнє розуміння потенціалу ІТ-інструментів.

«Продукти серії Office 2010 розроблені для сучасних офісних працівників, для яких важливий постійний зручний доступ до інформації, незважаючи не те, де вони працюють – в офісі, вдома, чи, приміром, в аеропорту. Робота з документами з браузера з Office Web Apps, зручний доступ до інформації з мобільних пристроїв, можливості віддаленої спільної роботи – все це дасть змогу працівникам українських офісів бути гнучкішими, і при цьому ефективно вирішувати робочі завдання», – сказав генеральний директор «Майкрософту Україна» Дмитро ШИМКІВ.