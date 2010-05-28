МОЗ каже, що криниці у підтоплених районах перевіряють безкоштовно

У Міністерстві охорони здоров‘я України наголошують, що перевірки приватних криниць у підтоплених селах Закарпаття здійснюються безкоштовно.

Як повідомили УНІАН в Інформаційній службі Державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України, про це повідомив Головний державний санітарний лікар України Геннадій РОЖКОВ, який повернувся з районів Закарпатської області, підтоплених внаслідок інтенсивних опадів в середині травня цього року.

Державна санітарно-епідеміологічна служба України проводить обстеження усіх видів приватних криниць. «Перевірки приватних криниць здійснюються безкоштовно», - наголосив він.

Як зазначив Г.РОЖКОВ, у підтоплених селах Закарпаття на сьогодні вода вже спала і на місцях проводяться роботи з дезінфекції джерел централізованого та нецентралізованого водопостачання. Він уточнив, що у процесі ліквідації наслідків підтоплення вже проведена дезінфекція 512 колодязів.

Головний державний санітарний лікар попередив населення про небезпеку використання води з приватних криниць. «Ми проводимо безкоштовні перевірки приватних криниць, але у зв’язку з підвищенням рівня грунтових вод склад води у колодязі може змінюватися, внаслідок чого вода може не відповідати санітарно-гігієнічним нормам», - зазначив він.