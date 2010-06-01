Безробіття в Польщі знизилося до 12%

Рівень безробіття в Польщі у квітні 2010 року знизився до 12,3% з 12,9% у березні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомило Головне управління статистики (GUS).

Згідно з повідомленням, кількість безробітних у Польщі на кінець квітня становила 1 млн. 974 тис. чоловік, що майже на 100 тис. менше, ніж було в березні.

Водночас в річному вираженні кількість безробітних у квітні ц.р. більш ніж на 250 тис. чоловік перевищувала показник квітня 2009 року, коли рівень безробіття становив 10,9%.

Як повідомляв УНІАН, у березні рівень безробіття в Польщі знизився до 12,9% з рекордних за останні шість років 13% у лютому.

У січні безробіття становило 12,7%.

Довідка УНІАН. Безробіття в Польщі різко почало знижуватися після вступу країни до Європейського Союзу в 2004 році: до кінця 2008 року воно скоротилося до менше 9% з 20% шістьма роками раніше.

Кількість безробітних знову почала збільшуватися після початку світової фінансової кризи восени 2008 року.

З весни до осені кількість безробітних традиційно скорочується завдяки сезонним роботам.

Бюджет країни на цей рік передбачає безробіття в Польщі на рівні 12,8%.