«АВК» розширює лінійку дієтичних солодощів

Компанія «АВК», виробник кондитерських виробів, розширила лінійку дієтичних продуктів. Як повідомила УНІАН прес-служба компанії, до шоколадної плитки і батона без цукру додадуться шоколадні цукерки і печиво без цукру.

У компанії зазначили, що сьогодні «АВК» залишається єдиною українською кондитерською компанією, що випускає шоколадні вироби без бурякового цукру, і їх ціна в роздробі в 2-3 рази менша за імпортні аналоги.

Повідомляють, що дієтичні солодощі випускають на окремих виробничих лініях, і це виключає попадання навіть мінімальної частини цукру до складу цих солодощів. Сумарна потужність виробництва продуктів без цукру перевищує 560 тонн в рік.

У складі дієтичних солодощів «АВК» замість бурякового цукру використовується фруктоза – натуральна солодка речовина, в півтора рази солодша за цукор, що міститься у фруктах, ягодах, меді. Вона зменшує глюкозне навантаження на організм людини, легко і повністю засвоюється організмом людини.