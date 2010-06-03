На Донеччині викрили підприємця, яка продавала програмне забезпечення

У Донецькій області викрито приватного підприємця, яка продавала контрафактні диски зі зразками програмного забезпечення однієї з компаній.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, право власнику завдано збитків на загальну суму 250 тисяч гривень.

Слідчим управлінням ГУМВС України в Донецькій області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 176 (порушення авторського права і суміжних прав) Кримінального кодексу України.