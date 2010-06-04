У Києві майструватимуть найбільшу в світі ляльку–мотанку

В суботу, 5 червня, на Майдані Незалежності в Києві, на розі вулиць Хрещатика і Городецького, під час святкування Міжнародного дня дитини, відбудеться унікальна Акція спільного майстрування найбільшої ляльки–мотанки у світі, до якої може долучитися кожен бажаючий.

Цей захід відбудеться в рамках презентації соціального проекту «Свято Родини» за підтримки Всеукраїнського благодійного фонду «Дорога Майбутнього», повідомили УНІАН організатори акції.

Ідея проекту «Свято Родини» - відродження та популяризація прадавніх українських родинних традицій, які сприяли творчому спілкуванню, згуртуванню, зміцненню та духовному об’єднанню сім’ї. Відомо, що лялька-мотанка має 6 тис. років свого існування, та є прадавнім оберегом нашого народу. Все, що людина робить з любов‘ю, стає оберегом, тому лялька-мотанка це не тільки іграшка, це - символ єднання минулого і майбутнього через творчість в родині.

Вперше в Україні відбудеться спільне майстрування такого традиційного українського символу - оберега Родини, Людини, Дитини ручної роботи: мотанка - мати з немовлятами, одягнена в яскраві шати - символічне втілення України в образі жінки, яскравої, багатої і плодючої. Символ жіночої мудрості та турботливої берегині роду.

Як зазначають організатори акції, основними розробниками, виконавцями є майстри професіонали з різних регіонів України, як свідчення єдності України. Ляльку мотанку будуть майструвати за усіма прадавніми канонами, з натуральних матеріалів без використання голки, технікою намотування по скритій спіралі за годинниковою стрілкою. До цієї творчої акції може долучитись кожна Родина, Людина, Дитина.

Початок акції - о 12.00, а з 16.00 до 17.00 кожен зможе прикрасити оберіг своєю власною стрічечкою або іншою прикрасою: намистом, бісером, вишивкою тощо зі своїм побажанням сімейного і особистого благополуччя, добробуту, захисту.

Цією подією, яка стала можливою завдяки об’єднанню зусиль багатьох різних людей, організатори свідчать, що побудова сильної, щасливої країни починається з розуміння та відстоювання цінностей міцної сім’ї, взаєморозуміння і поваги один до одного.

Організатори акції: Фонд «Дорога майбутнього» і учасники проекту „Свято родини” за підтримки народного депутата України Олексія ЛОГВИНЕНКА.