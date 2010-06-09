У США все частіше застосовують протиалкогольні браслети

У Сполучених Штатах Америки все частіше застосовують новий засіб ефективної боротьби з пияцтвом за кермом – спеціальні браслети. Ними контролюють тих, кого спіймали за порушенням і хто тепер мусить зовсім утримуватися від алкоголю.

Йдеться про електронний монітор у вигляді браслета на нозі. Цей браслет зроблено за таким самим принципом, як поліцейський алкогольний аналізатор типу «дихніть у трубку». Він має вмонтовану помпу, яка кожні тридцять хвилин всмоктує випари тіла і вловлює найменші ознаки алкоголю, якщо він є.

Зібрані дані мініатюрний модем передає з браслета до наглядового центру, де їх перевіряють на вміст і рівень алкоголю, випитого носієм. Річ у тім, що протягом усього часу носіння браслета пити алкоголь не можна взагалі.

Браслет досить великий і не дуже привабливий на вигляд, але останнім часом навіть кілька голлівудських знаменитостей змушені були носити цю прикрасу.

Суддя Марша ГІРШ каже, що більшість носіїв антиалкогольних браслетів становлять чоловіки віком від 20 до 60 років, як правило, всі працевлаштовані й постійні споживачі спиртного.

Якщо водія “під газом” вдруге заарештовують на дорозі, то його ставлять перед вибором: півроку тюрми чи браслет на нозі носити від 3 до 6 місяців. Більшість надає перевагу браслетові перед наручниками.

У самому лише Нью-Йорку, за повідомленням газети The New York Times, понад 330 водіїв отримали такі браслети.

Суддя Мішель ЯВІНСКІ у Мангаттані, яка розглядає справи, пов’язані з пияцтвом за кермом, сказала в інтерв’ю телемережі новин FoxNews: «Чи можемо ми тримати таких людей не ув’язненими, моніторити їх і змушувати бути тверезими? Якщо ми можемо це зробити і людина матиме змогу зберегти своє робоче місце, не водитиме авто і лишатиметься тверезою, тоді, можливо, всім буде краще у кінцевому езультаті».

Інший правник, Джозеф МАККОРМАК, шеф бюро кримінальних розслідувань злочинів за кермом у нью-йоркському районі Бронкс, вважає, що якщо примусити водія не пити кілька місяців, то, за його висловом, «алкогольна хмара розвіюється» і людина зможе усвідомити, якої шкоди завдає власному життю і що можна взагалі жити без алкоголю.

Радіо Свобода