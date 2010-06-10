Парфюмерно-косметична мережа ProStor збільшила кількість магазинів

Парфюмерно-косметична мережа ProStor 7 червня відкрила магазин у Донецьку, розширивши кількість магазинів до 121.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі мережі.

Згідно з повідомленням, торгова площа магазину, розташованого в ТЦ «Москва», складає 278,6 кв. м.

Також мережа відкрила 1 червня другий магазин в Луганську, торговою площею 173,6 кв. м.

24 травня в Кіровограді відкрили перший магазин мережі загальною площею 216 кв. м, торговою площею - 180 кв. м.

Довідка УНІАН. Національна мережа ProStor (Дніпропетровськ) працює на українському ринку парфумерії і косметики з 2005 року.

Мережа представлена 121 магазином в Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській областях і АРК. Загальна торгова площа магазинів ProStor перевищує 18 тис. кв. м. Перший магазин мережі ProStor відкрився в липні 2005 року в Дніпропетровську.

До 2012 року мережа планує відкрити 220 магазинів по всій Україні.

Власником мережі ProStor є ТОВ «Стиль Д».