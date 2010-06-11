"АероСвіт" почне виконувати рейс Дніпропетровськ-Берлін

Компанія "АероСвіт - Українські авіалінії" розширює мережу рейсів з України до Німеччини. З 1 липня перевізник починає обслуговування повітряної лінії Дніпропетровськ-Берлін.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Рейси до столиці Німеччини виконуватимуться щодня.

У понеділок, вівторок, середу і четвер відправка рейса з Дніпропетровська о 8:00, прибуття до Берліна - о 9:55 за місцевим часом. Час вильоту у зворотному напрямі - 11:05, посадки у Дніпропетровську - 14:45.

А у п`ятницю, суботу і неділю пасажири зможуть вилетіти з аеропорту "Дніпропетровськ" о 10:40, до столиці Німеччини вони прибудуть о 12:35. У зворотному напрямі літак буде відправлений о 13:35 і здійснить посадку в Дніпропетровську о 17:15.

Берлін стане третім німецьким містом, після Гамбурга і Дюсельдорфа, до якого "АероСвіт" доставляє пасажирів з України.

Довідка УНІАН. Компанія "АероСвіт – Українські Авіалінії", створена в 1994 році, сьогодні оперує найбільшою серед українських авіаперевізників мережею регулярних міжнародних маршрутів. У період літньої навігації 2010 року "АероСвіт" обслуговує понад 50 регулярних міжнародних повітряних ліній, включаючи 5 трансконтинентальних напрямів до Пекіна, Нью-Йорка, Торонто, Делі і Бангкока. Компанія також забезпечує доставку пасажирів у найбільші регіональні адміністративні центри України - Дніпропетровськ, Донецьк, Івано-Франківськ, Луганськ, Львів, Одесу, Сімферополь, Харків, Чернівці і Ужгород.

Флот компанії складається з 13 середньомагістральних літаків Boeing 737 і 3 далекомагістральних Boeing 767. Крім цього, спільно з іншими українськими перевізниками – партнерами "АероСвіт" на ряді маршрутів використовує літаки Airbus 320, Embraer 145, Embraer 195 і Ан-148.