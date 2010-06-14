У Севастополі на озеленення міста витратять 5 млн. грн.

5 млн. грн. на озеленення міста планує нинішнього року витратити влада Севастополя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Севастопольської міської державної адміністрації Валерій САРАТОВ.

Після закінчення сьогоднішнього огляду міської виставки квітів (виставка, як розташовані поряд, на Приморському бульварі, виставка виробів декоративно-ужиткового мистецтва дітей і юнацтва міста, а також виставка-ярмарок товарів агропромислового комплексу, організовані на честь 227-ї річниці Севастополя - УНІАН) В.САРАТОВ заявив: «Ми цього року плануємо на озеленення міста витратити 5 мільйонів гривень. Враховуючи, що перед цим не витрачали нічого, це вже гроші. Я хотів би, щоб ми наступного року в два рази збільшили ці кошти, а потім ще - у два рази. Тоді ми реально побачимо, що озеленення міста починає змінюватися. Є що садити. Звичайно, треба підняти і колективні культури».

Як додав В.САРАТОВ, «одразу все не зробиш, однак у нас заздалегідь було заплановано наступного тижня заслухати концепцію озеленення міста Севастополя». За його словами, «головне, нинішнього року ми вирішили повернути традицію проведення виставки квітів. Найголовніше відчуття: нам треба зробити так, щоб те, що сьогодні нам показали на виставці квітів, перемістити на постійній основі на вулиці міста». На думку губернатора, «треба запланувати наперед у бюджеті, щоб на стовпах у нас були відповідні підставки, і щоб у місті були квіти. Я вважаю, що квітів у місті недостатньо».