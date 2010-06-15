У Херсонській області кількість безробітних знизилася на 26%

Кількість офіційно зареєстрованих безробітних у Херсонській області за даними на 1 червня склала 7,9 тис. осіб, що на 26,2% менше, ніж на початок 2010 року, і на 42,5% менше, ніж на 1 червня 2009 р.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Херсонській області.

Згідно з повідомленням, рівень зареєстрованого безробіття загалом в області на 1 червня 2010 р. склав 1,2% населення працездатного віку, що на 0,4% менше, ніж на початку року, і на 0,8% менше, ніж на 1 червня 2009 р.