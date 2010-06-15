У Полтаві заборгованість із зарплати зросла на 23,3%

У Полтаві в травні, в порівнянні з показником на початок року, заборгованість із зарплати збільшилася на 23,3% - до 17,8 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник мера Полтави Лідія ЛОГВИН.

За її словами, борги із зарплати на економічно активних підприємствах збільшилися на 2,9 млн. грн. і складають 11,3 млн. грн.