У Полтаві заборгованість із зарплати зросла на 23,3%
11:35, 15 червня 2010Права споживачів
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До 17,8 млн. грн.
У Полтаві в травні, в порівнянні з показником на початок року, заборгованість із зарплати збільшилася на 23,3% - до 17,8 млн. грн.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник мера Полтави Лідія ЛОГВИН.
За її словами, борги із зарплати на економічно активних підприємствах збільшилися на 2,9 млн. грн. і складають 11,3 млн. грн.
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