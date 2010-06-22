В Україні встановили рекорд із наймасовішого танцю

У Києві на Оболонській набережній 19 червня о 20.00 встановили новий рекорд України – наймасовіший hike-танець у стилі «бугі-вугі». 1300 учасників під керівництвом команди з київського Свінг Денс Клубу одночасно виконали запальний свінг.

Як повідомила УНІАН прес-служба організатора – компанії “Оболонь”, ідея провести наймасовіший танець просто неба перемогла в проекті «Створи свій рух із hike», який стартував в соціальній мережі у березні цього року. Голосування тривало більше місяця, і саме за цю ідею віддали свої голоси понад дві тисячі людей.

«Ми дуже надихнулися ідеєю провести наймасовіший танець просто неба, і раді, що все вийшло так драйвово і весело. Ми бажаємо всім, щоб їхні ідеї втілювалися, а hike завжди готовий допомогти в цьому. Запрошуємо всіх брати активну участь і створювати свій рух разом з hike!», - додала бренд-менеджер ТМ hike Ольга ЮРАЧКІВСЬКА.

Фото з події можна переглянути тут: http://hike.com.ua/gallery/photos/gallery_2.html

Відео можна подивитися тут: http://www.youtube.com/watch?v=kaJc6w7W4yA

Нагадаємо, проект «Створи свій рух з hike» допомагає в реалізації найцікавіших ідей масових розваг. Взяти у ньому участь дуже просто. Для цього достатньо запропонувати свою ідею на сторінці ТМ hike в соціальній мережі ВКонтакте - http://vkontakte.ru/club15688794 або на офіційному сайті ТМ hike - http://hike.com.ua/wall/index.html. І дочекатись результатів голосування. З вас ідеї, від hike - підтримка в їхній реалізації!

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» – провідний національний виробник пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод у Києві та 9 підприємств у регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», Magnat, hike premium, Zibert, «Десант», «Живчик», «Прозора».

Компанія «Оболонь» – найбільший експортер пива з України. За підсумками 2009 року частка компанії в експорті склала 80%. Продукція компанії експортується у 33 країни світу.