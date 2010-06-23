У Каліфорнії дозволять рекламу на номерах машин
10:12, 23 червня 2010Права споживачів
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Щоб збільшити доходи штату
Законодавці Каліфорнії з метою підвищення доходів скарбниці штату, мають намір дозволити рекламу на номерних знаках автомобілів.
У випадку ухвалення такого закону, водії зможуть розміщувати на номері своєї машини рекламний текст будь-якої компанії або продукту.
Одна з компаній у Сан-Франциско вже розробляє електронні номери, реклама на яких мінятиметься, коли автомобіль зупиняється.
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