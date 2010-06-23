В Україні скоротилася реалізація бензину

Реалізація бензину в Україні через мережу АЗС, яка налічує 6238 одиниць, у травні ц.р. скоротилася на 2,0%, порівняно з травнем 2009 року, до 303,0 тис. тонн, а дизельного пального збільшилася на 13,4% – до 136,4 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики.

У повідомленні зазначається, що в обсязі реалізованого бензину 52,9% припадало на продаж бензину марок А-94-98, 40,6% – А-90-93, 6,5% – А-72-80.

У травні через мережу АЗС було продано вроздріб світлих нафтопродуктів на загальну суму 4,307 млрд. грн., із якої 3,168 млрд. грн. (73,5%) становив роздрібний товарооборот від продажу бензину моторного і 1,139 млрд. грн. (26,5%), – від продажу дизельного пального.

На 1 червня на АЗС у залишках налічувалося 135,3 тис. тонн бензину і 62,9 тис. тонн дизельного пального.