У Херсонській області скоротилася реалізація послуг

У Херсонській області реалізація послуг у січні-травні цього року, порівняно з показниками за аналогічний період 2009 року, скоротилася на 7,2% – до 899,5 млн. грн.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Головному управлінні статистики в області, в середньому одним підприємством було реалізовано послуг на 637,9 тис. грн.

На одного жителя області реалізовано послуг на суму 823,4 грн., на одного жителя Херсона – 2,1 тис. грн.

У травні 2010 року об`єм послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, складав 195,9 млн. грн, що на 2,4% більше за відповідний місяць минулого року.