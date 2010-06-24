Виробництво соняшникової олії зросло на 10,3%

В Україні за підсумками січня-травня ц.р. вироблено 1 млн. 298 тис. тонн соняшникової нерафінованої олії, що на 10,3% більше, ніж за аналогічний період 2009 р.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у травні було вироблено 263 тис. тонн олії, що на 0,8% більше, ніж у квітні 2010 р., і на 8,2% більше, ніж у травні 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2009 року в Україні було вироблено 2,7 млн. тонн соняшникової нерафінованої олії, що на 49,5% більше, ніж у 2008 році.

Місткість українського ринку соняшникової олії фахівці оцінюють в 500-600 тис. тонн на рік.