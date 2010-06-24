У Києві без гарячої води залишились 679 житлових будинків

ВАТ «Київгаз» припинив подачу газу районним котельням «Відрадний», «Нівки» і котельні «Дніпроводська», які належать АК «Київенерго», внаслідок чого без гарячого водопостачання залишились .

Як повідомили УНІАН у “Київенерго”, зокрема у Солом’янському районі (зона РК «Відрадний») без гарячої води залишились 483 споживача (348 житлових будинків, 20 лікарняних закладів, 22 дитсадки, 18 шкіл, 75 відомств), у Подільському, Святошинському, Шевченківському районах (зона РК «Нівки») - 391 споживач (310 житлових будинків, 5 лікарняних закладів, 21 дитсадок, 23 школи, 32 відомства), в Оболонському районі (зона котельні «Дніпроводська») - 25 споживачів (21 житловий будинок, 1 дитячий садок, 3 відомства).

«Припинення подачі газу на котельні “Київенерго” є прямим наслідком заборгованості компанії за спожитий газ, яка, в свою чергу, обумовлена існуючим боргом міської влади перед підприємством. Вартість тепла у “Київенерго” є найнижчою в Україні, але понад 70% витрат при його виробництві – це газ, за який ми повинні розраховуватися вчасно. Але за час дії минулорічного меморандуму міська влада Києва не спромоглася вирішити питання щодо погашення двохмільярдного боргу перед компанією, щоб ми могли перерахувати ці кошти газопостачальникам. Вкотре наголошуємо, що це питання потребує особливої уваги та термінового вирішення, адже до опалювального сезону залишилося трохи більше трьох місяців», - заявив заступник голови правління АК «Київенерго» Іван РИЧКА.

Як нагадується у повідомленні, загальний борг “Київенерго” за спожитий газ становить більше 2 млрд. грн. Приблизно стільки ж КМДА винна енергокомпанії за компенсацію різниці між витратами на виробництво теплової енергії та діючими тарифами. Станом на 18 червня загальний борг споживачів за тепло становить 1,2 млрд. грн., з них населення - 794 млн. грн.