«FoxMart» відкриє два гіпермаркети в Молдові

Українська мережа гіпермаркетів побутової техніки і електроніки «FoxMart» 26 червня відкриє два гіпермаркети в Кишиневі (Молдова).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі мережі.

Згідно з повідомленням, один із магазинів розташується в торговому комплексі «Fulger», займе два поверхи торговою площею 900 кв. м. Біля торгового комплексу працює безкоштовна стоянка.

Другий магазин мережі відкриється на місці супермаркету «Foxtrot», який в квітні цього року закрили і переформатували. Магазин знаходиться в центрі міста і займає цокольний поверх житлового будинку. Торгова площа об`єкту складає 200 кв. м.

Довідка УНІАН. Мережа гіпермаркетів «FoxMart» почала діяльність у 2005 році і сьогодні налічує 36 об`єктів в Україні та Молдові. Гіпермаркети розташовуються на площах від 1300 до 7000 кв. м.